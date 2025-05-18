İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Murat Şahin: Benim için skordan daha önemli
Spor

Murat Şahin: Benim için skordan daha önemli

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Murat Şahin: Benim için skordan daha önemli
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Adana Demirspor'a kalan maçları için başarılar dileyen Şahin, "Benim için maçın skorundan çok oyuncularımın arzuları çok önemliydi. Oyunu maç başından sonuna kadar tamamen yönlendiren bir takım hüviyetindeydik ki bu da skora yansıdı. Skordan çok beni sevindiren oyuncuların konsantrasyonu ve arzusuydu. Bugün genç oyuncularımıza da yer verdik. Bundan sonra da süre vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Atakaş Hatayspor
  • Murat Şahin
  • Trendyol Süper Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.