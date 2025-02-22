İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Murat Şahin: Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu
Spor

Murat Şahin: Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 01:04 - Güncelleme:
Murat Şahin: Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu. Bundan sonrası için maksimum galibiyet alıp tekrar umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, kendi yaptıkları bir hatanın ardından gelen golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını söyledi.

İkinci yarı skoru çevirmek için çalıştıklarını anlatan Şahin, iki tarafın da pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadığı bir maç olduğunu dile getirdi.

Eksikleri olduğu için çok fazla hamle yapmadığını vurgulayan Şahin, "Elimizden geldiği kadar çalıştık. Oyuncular da uğraştı. Hem hava şartları hem de maçın stresi vardı. Yenilmek istemeyen iki takım vardı sahada. Genel anlamıyla özetleyecek olursak hata yapanın kaybettiği bir maç oldu. Bundan sonrası için maksimum galibiyet alıp tekrar umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.