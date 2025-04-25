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Spor

Murat Şahin: İhanet olur

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Şahin, 'Bu lige veda etmiş olabiliriz ama maç kazanmalıyız. Hiçbir şekilde pes edemeyiz, bırakamayız. Bunu oyunculara da aktaracağım. Pes edersek işimize ihanet etmiş oluruz.' dedi.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 23:45 - Güncelleme:
Murat Şahin: İhanet olur
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Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Şahin, "Bu lige veda etmiş olabiliriz ama maç kazanmalıyız. Hiçbir şekilde pes edemeyiz, bırakamayız. Bunu oyunculara da aktaracağım. Pes edersek işimize ihanet etmiş oluruz." dedi.

Murat Şahin'in maçtan sonra flaş röportajdaki sözleri şu şekilde:

"Geldiğimizden beri iyi oyunlar oynamaya, kazanmaya yönelik oyunlar oynamaya çalıştık. Bugün de bunu ilk yarıda sergilediğimizi düşünüyorum ama burada oynamak kolay değil. Takımımızın son haftalardaki, özellikle Kayserispor maçından sonraki ligde kalma şansımız azaldıktan sonra biraz kırılganlıklar oldu. Penaltı golünden sonra oyun disiplininden uzaklaştık ve arka arkaya goller yedik. Böyle maçlarda disiplin ve savunmayı bırakırsanız, Beşiktaş önemli oyunculara sahip bir takım, tabii ki sizi cezalandırırlar. Takımım adına şunu söyleyebilirim, istek ve arzuları en üst seviyedeydi. Ellerinden geleni yapmak istiyorlar ama kırılma anlarımız da oluyor. Zaman zaman iddiasızlık, hedefimizin olmaması, sürekli mağlubiyet takımı etkiliyor. Bu da bizi maç içerisinde sıkıntıya sokuyor. Geçen hafta 2-1 yensek üzülürdüm, 3-2 kaybettik. Bunları yaşıyoruz. Maçtan önce de söyledim, gelecek senenin planlamasını yapmaya başlıyoruz. Seneye bu takımı tekrar geri getirmemiz lazım. Çalışmalara başladık. Kalacak, gidecek oyuncular var. Bunları planlamaya çalışıyoruz. Üzülüyoruz da aynı zamanda. Futbol kazanınca güzel. Bugünkü maçta oyunu bırakınca bu skor çıktı ortaya ama 2-1'e kadar iyi bir oyun sergiledik. Ama futbolda disiplinli maç sonunu götürmeniz gerekiyor. Bunun üzerine çalışacağız. Bu lige veda etmiş olabiliriz ama maç kazanmalıyız. Hiçbir şekilde pes edemeyiz, bırakamayız. Bizim işimiz oynamak, kazanmak, sonucu olur-olmaz ona bakarız. 2-1'den sonra oyunu tamamen bırakmamız beni üzdü. Umarım bundan sonraki maçlarda tekrarlamayız."

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