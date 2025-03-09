Murat Şahin: Kazanmayı hak ettik

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.

Murat Şahin, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;

"Yukarılara puan hesabı yapabilmemiz için maç kazanmamız gerekiyor. Bu maç, çok önemli bir maçtı çünkü devam edebilmemiz, ayakta kalmamız gerekiyor. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk bunu da üstümüzden attık. İlk yarıda oyunun hakimi bizdik diyebilirim. Fazla pozisyon bulamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. İkinci yarıda baskı yer gibi olduk, 70-75 gibi beşliye döndük. Onun için sakatlığı yeni geçmesine rağmen Burak'ı aldık, biraz riskli bir hamleydi, çok kısa bir sürede geldi, ona da teşekkür ederim. Bence hak ettiğimiz bir maçtı. Bugün sevinçliyiz, bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Sivasspor'a karşı oynayacağız şimdi, o maçı da kazanabilirsek başka şeyler konuşabiliriz."