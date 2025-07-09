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Spor

Murat Şahin: Mevcut kadro ile lige iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, transfer yasağı nedeniyle mevcut kadroyla lige başlayacaklarını belirterek, 'Onlarla lige iyi bir giriş yapabilirsek devre arasına kadar önümüzde zorlu bir süreç var.' dedi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Murat Şahin: Mevcut kadro ile lige iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlıkların sürdüğü merkezde AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Murat Şahin, Erzurum'un kamp yapmak için uygun bir yer olduğunu, bu sebeple burayı tercih ettiklerini söyledi.

Saha ve hava koşullarının antrenman yapmaya elverişli olduğunu belirten Şahin, "1 haftalık süreçte çalışmalarımız çok iyi geçti. Şimdi de biraz geç katılan oyuncularımız oluyor onların eksiklerini tamamlayacağız. Kamp dönemi hep böyledir ama şimdilik bir sıkıntımız yok." dedi.

"HATAYSPOR'DA OYNAYAN OYUNCULAR NEREDEYSE HATAY'I GÖRMEMİŞ DİYEBİLİRİZ."

Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası Hatayspor için çok kolay imkanlar yok. Şehre uzak bir şekilde Mersin'de antrenmanlar yapılıyor ve maçlarımız orada oynandı. Futbolun en güzel taraflarından bir tanesi seyirci ile olması çünkü bir sanatçı gibi bakılabilir. Sonuçta futbolda da bir sanat icra ediliyor. Onların seyirci ile bütünleşmesi çok önemli. Bunu oyuncularımız yaşayamadığı için sıkıntılardan bir tanesi. Hatayspor'da oynayan oyuncular neredeyse Hatay'ı görmemiş diyebiliriz yani çoğu yabancı hatta hiçbiri orayı bilmiyor."

Yeni sezona Mersin'de başlayacaklarını ifade eden Şahin, "Mersin'de oynuyoruz ki bu sene de öyle devam edecek. İskenderun'da oynanma planları var ama o stadın ne zaman yetişeceğini tam bilmiyoruz. İlk 2-3-4 hafta yine Mersin'de devam edeceğiz. Seyirci bu işin önemli bir faktörü. Şehrin içinde olmak, bütünleşmek tabi ki çok önemli ama ne yazık ki biz bunu yaşayamıyoruz. Bu sıkıntılar görüldü ve istenmeyen bir şekilde üzücü olarak bir alt lige düşüldü." diye konuştu

Şahin, kulübün transfer yasağının devam ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bahsettiğimiz eksilerin yanına koyarsak transfer yasağımız da var. Biz geldiğimizde de yasak vardı hatta bu sene ile birlikte iki dönem yasakla geçirmiş olacağız. Giden oyuncularımız, kiralıklar ve hali hazırda 11 yabancımız var onların 3 tanesinden çıkmamız gerekiyor. Hem transfer yasağımız var hem de olan oyunculardan da kaybettiklerimiz oluyor. Kolay iş değil ama şu an sezonu bitirdiğimiz kadroyu burada tutmaya çalışıyoruz ki çoğu zaten burada. Onlarla lige iyi bir giriş yapabilirsek devre arasına kadar önümüzde zorlu bir süreç var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip devre arasında yapacağımız takviyelerle tekrar ait olduğumuz yere götürmeye çalışacağız."

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