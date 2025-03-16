İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Murat Şahin: Yarışın içine girebileceğimizi gösterdik
Spor

Murat Şahin: Yarışın içine girebileceğimizi gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Murat Şahin: Yarışın içine girebileceğimizi gösterdik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, kalan haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacaklarını ve buna hem oyuncu grubunun hem de kendilerinin inandığını söyledi.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan oyuncularını tebrik etti.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Şahin, Sivasspor maçını final olarak gördüklerini kaydetti. Bu maçın devam etmeleri açısından "olmazsa olmaz" maçlardan olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle son 4 haftada 3 galibiyet alarak bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız ve yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubumla konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içerisinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncu grubum ve bizler buna inanıyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.