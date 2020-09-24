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Spor

Murat Şahin'den Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'ın Rio Ave'ye Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elendiği karşılaşma sonrası yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Avrupa'dan elenmelerine üzüldüğünü söyleyen Şahin Aboubakar sorusuna ise, 'Son durumunu bilmiyoruz, geldiğinde kendisiyle konuşacağız' dedi.

24 Eylül 2020 Perşembe 23:35 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:35
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Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Rio Ave'ye penaltılarda kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa'dan elenmeleriyle ilgili konuşan Murat Şahin "UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeyi istemezdik. Her kulvarda yer almak istiyoruz. Ancak bu sene Avrupa'da devam edemiyoruz. Yapacak bir şey yok, bundan sonrasına bakacağız." dedi.

"JOSEF DE SOZAU'NIN LİSANSI YOK"

Josef de Souza'nın oynamamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Murat Şahin "Josef de Souza'nın lisansı yok. Eğer lisansı olsaydı, yarım saat kullanabilirdik. Lisansı çıktığı zaman kadroya alacağız. Gökhan Töre'nin lisansı yetişti ve oynattık." diye konuştu.

"ABOUBAKAR'IN SON DURUMUNU BİLMİYORUZ"

İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar ile ilgili de soruları yanıtlayan Murat Şahin "Vincent Aboubakar'ın son durumunu bilmiyoruz, geldiğinde kendisiyle konuşacağız. Ne durumda, ne yapabilir bakacağız. Önümüzde Konyaspor, Gençlerbirliği ve ara var. Sonra da bay geçeceğiz. Ondan sonra hazır oluruz." ifadelerini kullandı.

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