Murat Sancak: Montella ile devam etmek istiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TRT Spor'a açıklamada bulundu.

Sancak, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörleri Vincenzo Montella ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

VİNCENZO MONTELLA - FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Murat Sancak açıklamasında, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen Akdeniz temsilcisi, şu anda ligde topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor. İtalyan teknik adamın Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.