İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9203
  • EURO
    42,458
  • ALTIN
    3854.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Murat Uçkun: Bize göre penaltı değildi ama...
Spor

Murat Uçkun: Bize göre penaltı değildi ama...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Murat Uçkun, genç oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Murat Uçkun: Bize göre penaltı değildi ama...
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'inin 33. haftasında Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 3-1'lik yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır ilk defa maçın başında futbol şansı yanımızdaydı. Rakip kalecinin yaptığı bir hatayla erken bir gol bulduk ve oyuna iyi başladık. İyi de oynuyorduk. Ancak futbolda sonuçları belirleyen genelde hatalar oluyor. Biz genç bir takımız ve hata yapmaya çok müsaidiz. Olmayacak bir pozisyonda penaltı verdik. Rakip durumu eşitledi ve uzatmalarda 2-1 geri düştük. Belki devreye 1-1 girsek yine kaybedebilirdik ama çocukların sahadaki oyun alışkanlığı, birlikte hareket etmeleri ve yardımlaşmaları bizim adımıza sevindirici" dedi.

"BİZE GÖRE PENALTI DEĞİLDİ AMA HAKEM ÖYLE YORUMLADI"

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Uçkun, "Hakemlerle ilgili bugüne kadar konuşmadık, şimdi de konuşmayacağız. Onlar da futbolun bir parçası, tıpkı bizim genç oyuncularımız gibi bu ligde tecrübe kazanacaklar. Penaltı pozisyonuna baktık, bize göre penaltı değildi ama hakem öyle yorumladı. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Takımın oyun felsefesine de değinen Murat Uçkun, pas oyununa dayalı bir sistem benimsediklerini belirterek, "Antrenmanlarda genellikle pasa dayalı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü topu rakibe verdiğinizde genç oyuncuların morali bozuluyor. Biz onlara hep şunu söylüyoruz, 'Siz sahada oynarken keyif alırsanız, biz dışarıdan keyifle izleriz'. Bu motivasyonla devam ediyoruz. Kalan 5 maçta da aynı oyun felsefesiyle gelişimlerini sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağız. Eğer bu çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.