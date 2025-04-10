Murat Uçkun: Bize göre penaltı değildi ama...

Trendyol 1. Lig'inin 33. haftasında Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 3-1'lik yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır ilk defa maçın başında futbol şansı yanımızdaydı. Rakip kalecinin yaptığı bir hatayla erken bir gol bulduk ve oyuna iyi başladık. İyi de oynuyorduk. Ancak futbolda sonuçları belirleyen genelde hatalar oluyor. Biz genç bir takımız ve hata yapmaya çok müsaidiz. Olmayacak bir pozisyonda penaltı verdik. Rakip durumu eşitledi ve uzatmalarda 2-1 geri düştük. Belki devreye 1-1 girsek yine kaybedebilirdik ama çocukların sahadaki oyun alışkanlığı, birlikte hareket etmeleri ve yardımlaşmaları bizim adımıza sevindirici" dedi.

"BİZE GÖRE PENALTI DEĞİLDİ AMA HAKEM ÖYLE YORUMLADI"

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Uçkun, "Hakemlerle ilgili bugüne kadar konuşmadık, şimdi de konuşmayacağız. Onlar da futbolun bir parçası, tıpkı bizim genç oyuncularımız gibi bu ligde tecrübe kazanacaklar. Penaltı pozisyonuna baktık, bize göre penaltı değildi ama hakem öyle yorumladı. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Takımın oyun felsefesine de değinen Murat Uçkun, pas oyununa dayalı bir sistem benimsediklerini belirterek, "Antrenmanlarda genellikle pasa dayalı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü topu rakibe verdiğinizde genç oyuncuların morali bozuluyor. Biz onlara hep şunu söylüyoruz, 'Siz sahada oynarken keyif alırsanız, biz dışarıdan keyifle izleriz'. Bu motivasyonla devam ediyoruz. Kalan 5 maçta da aynı oyun felsefesiyle gelişimlerini sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağız. Eğer bu çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.