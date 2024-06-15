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Spor

Murat Yakın: Henüz hiçbir şey başarılmadı

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan'ı 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

15 Haziran 2024 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Murat Yakın: Henüz hiçbir şey başarılmadı
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EURO 2024'te Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Murat Yakın, tüm takımın iyi oynadığını söyleyerek, "Takımımı ve ekibimi tebrik edeceğim. Bu an için hepimiz harika taraftarların önünde birlikte çok çalıştık. Bugün de herkes iyi çalıştı, ilk yarı dominant bir oyun sergiledik.' dedi.

Golcü oyuncu Duah ile ilgili konuşan Murat Yakın, 'Bu tip bir forvet arıyorduk ve Duah bugün iyi bir maç çıkardı. Öte yandan Aebischer her zamanki pozisyonunda değildi ama oyun içinde çok şey yarattı ve harika bir gol attı.' yorumunu yaptı.

Murat Yakın sözlerini, 'İltifatlarınız için teşekkürler ama henüz hiçbir şey başarılmadı." şeklinde noktaladı.

  • Murat Yakın
  • İsviçre Milli Takım
  • EURO 2024 A Grubu

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