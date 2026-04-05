Murat Yenipazar: Teknik ve mental olarak burada çok fazla gelişim katettim

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın pasörü Murat Yenipazar, başkent ekibindeki performansıyla hakkındaki soru işaretlerini kaldırmanın gururunu yaşıyor.

Geçen sezonun başından bu yana giydiği Ziraat Bankkart formasıyla 2025'te CEV Kupası ve Efeler Ligi'nde şampiyonluk yaşayan, 2025-26 sezonuna da Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak başlayan Murat, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Murat, başkent ekibinde kariyeri boyunca elde ettiğinden daha fazla şampiyonluk kazandığının hatırlatılması üzerine, "Ziraat Bankkart'ın kapısından ilk adımımı attığımdan beri bu çok büyük beklentiler olduğunun farkındaydım. Bu beklentileri karşılamak durumundaydım. Bu zamana kadar gerçekten buna hazırlamışım kendimi, bir grubun üyesi olmak için hazırlamışım. Böyle bir grubun üyesi olup bu kadar şeyi beraber kazandığımız için bütün ekiple gurur duyuyorum. İçinde bulunduğum gruba bir değer katmaya çalışıyorum ve iyi bir uyum yakalama çabasındayım. Bu zamana kadar her şey güzel oldu. Güzel sonuçlar aldık; bu sene, geçen sene. Şu an da yolu yarıladık. Hala kazanmak istediğimiz şeyler var ama biraz daha sakin kalmaya çalışıyoruz. Gün gün düşünmeye ve her gün ufak ufak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi en sona hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi, Efeler Ligi ve Kupa Voley'de yarı finale yükselen başkent ekibinin önemli parçalarından Murat, Ziraat Bankkart'a geldiğinden beri artan form durumuna ilişkin de "Buraya geldiğimde kendimi zaten hazır hissediyordum. Özellikle böyle bir oluşuma, beklentinin yüksekliğine. Ne kadar emek olduğunu bilmedikleri, belki de tam olarak göremedikleri için insanlarda soru işaretleri vardı. Burada soru işaretlerini kaldırmak beni çok mutlu etti. Bu çok gurur verici." dedi.

"TEKNİK VE MENTAL OLARAK BURADA ÇOK FAZLA GELİŞİM KATETTİM"

Son 1,5 sezonda oyununa eklediği veya daha iyi yaptığını düşündüğü şeyler sorulan 33 yaşındaki milli voleybolcu, "Hala yolun yarısındayım gibi düşünüyorum. Çünkü her sezon oyuncu, kendi oyununa ekstradan bir şeyler katar. Şu anda oynadığımız seviye, hiç kolay bir seviye değil. Yarım dakikalık bir kopma ve oyundan düşme, oyuna çok sirayet ediyor. Teknik ve mental olarak burada çok fazla gelişim katettim. İyi oyuncularla oynadım, onun da çok fazla etkisi var. İyi oyuncuların neler yediğini, neler içtiğini, nasıl dinlendiğini, nasıl tedavi olduğunu, sahada nasıl düşündüğünü gözlemledim. Bunlarda biraz eksiğimiz varmış buraya gelmeden önce. Bu farkındalığı yaşamak bile çok büyük bir seviye atlatıyor insana." yorumunu yaptı.

Kariyerinde ilk defa CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e giren bir takımda yer almanın heyecanını yaşadığını belirten Murat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarla biraz şakalaşıyordum; 'Daha önce hiç çeyrek final kaybetmedim.' dedim çünkü oynamadım. Önce kafada başlıyor, sonra sahadaki emek. Tabii ki tek maç. O gün kimin daha iyi olduğu, kimin daha iyi uyandığı, kimin daha iyi yemek yediği bile... Çok incecik nüanslara bakan günler. Çok heyecanlıyız, sadece heyecanımızı içimizde yaşamaya çalışıyoruz. Çok fazla dışa vurulunca birazcık daha stres seviyesini yükseltiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu seneki maçlarda çok set vermedik gibi gözüküyor ama orada da çok emek var. Çünkü rakipleri setin ortasında kırıp seti bitirebiliyor olmak bile çok güzel bir ekip işi."

TAKIMDAKİ HERKES TÜM KUPALARI KAZANMANIN HAYALİNİ KURUYOR

Murat, "Aynı sezonda Avrupa'da, ligde ve kupada şampiyonluğa ulaşan ilk erkek takımı olarak Türk voleybol tarihine geçmeyi hedefliyor muydunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O hayali yaşamayan hiç kimse burada zaten yok. Yani sezon başı bunu düşünmeyen, 'Bunu biz başaramayız.' diyen hiç kimse yok aramızda. Tabii ki yüzde 100 biz buraya geleceğiz kimse diyemezdi. Hatta zaman zaman beklentinin yüksekliğinden dolayı biraz bocaladık. Çünkü hani birine hoş gelen oyun başkasına hoş gelmiyordu. Ama sezonun başından sonuna doğru bu ivmeyi iyi bir şekilde kateden takım, o göze hoş gelen voleybolu oynuyor. Biz de bunu başarabiliyoruz şu anda. Biraz daha eksiğimiz kaldı, onları da tamamlayabilirsek bence istediğimiz seviyeye ulaşacağız gibi geliyor. İnsanların daha önce başarılamayanı başarma isteği, bence oraya doğru götüren noktalardan biri oluyor."