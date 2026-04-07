Murat Yıldırım: İnşallah ilk hedefimiz play-off, ardından da üst lig

TFF 3.Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 5 Nisan Pazar günü evinde Karaköprü Belediye Spor'u 6-2 mağlup etti. Malatya temsilcisinin yüzünü güldüren galibiyetin ardından Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım bu hafta oynayacakları zorlu Ağrı maçını değerlendirdi. Play-off yolunda hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyen Yıldırım, Karaköprü Belediye Spor maçında taraftara güçlü desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ligde son iki maçın kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Deplasmanda Ağrı, sonrasında Kilis ile oynayacağız. Ağrı maçında da taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizi desteklesinler. İnşallah ilk hedefimiz play-off, ardından da üst lig" dedi.