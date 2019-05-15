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Murat Yıldırım: Ligi ilk 5'te bitirerek, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Murat Yıldırım, Süper Lig ekibinin hedefleriyle ilgili açıklamalar bulundu.

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Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, "Ligi ilk 5'te bitirerek, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Sarı-siyahlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, orta saha oyuncusu Mustafa Yıldırım gazetecilere açıklamada bulundu.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını aktaran Yıldırım, "Son maçta kalitemizi göstererek, seyir zevki yüksek bir müsabaka izlettik. Birçok pozisyona girerek maçı kazandık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor için üzücü bir maç oldu. Onlar da ligde kalma mücadelesi veriyor. Biz ligi ilk 5'te bitirerek, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım, oynadıkları son 3 maça sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktıklarını hatırlatarak, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. İyi sonuçlar alınınca, takımda moraller iyi oluyor. Son 3 karşılaşmayı kazandık. İnşallah önümüzdeki maçı da alarak 4'te 4 yaparız. Antalyaspor bizim rakibimiz. Antalyaspor'u yenerek, ligdeki sıralamamızı garantilemek istiyoruz. Takım halinde bunu başaracağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

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