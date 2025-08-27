Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı, lige çift antrenmanla hazırlanıyor

Deneyimli antrenör Inessa Korkmaz yönetimindeki takım, yeni sezon öncesinde çalışmalarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yoğun tempoda sürdürüyor. Sezonun ilk karşılaşmasında 4 Ekim'de PTT'yi konuk edecek Muratpaşa, güçlü rakibi karşısında sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Sezon öncesi düşüncelerini aktaran antrenör Korkmaz, "İlk maçımız PTT ile gerçekleşecek. Rakibimiz güçlü, zamanımız ise kısıtlı. Bu yüzden yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz" diye konuştu.

Takımda Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'ndan transfer edilen oyuncuların da bulunduğunu kaydeden Korkmaz, "Başarılı bir kadro kurduk. Hedefimiz genç sporcularımıza tecrübe kazandırarak iyi bir performans sergilemek" ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci sezonunu yaşayan oyunculardan Selvi Alpaslan ise, "Genç bir takımız. Zorlayıcı bir süreç olacak ama başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.