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Muriç, iki maçta sınıfı geçti

Fenerbahçe’nin Rize’den aldığı Kosovalı oyuncu, 2-0’lık Bursa ve 1-1’lik Wolfsburg maçında takımının 3 golüne de imza atarken, geçen sezonki forvet faciasının yaşanmayacağını gösterdi.

  • Star Spor
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KANARYA’DA taraftarlar bu sezon saç baş yolmayacak! Geçen sezon takımın forvetlerini oluşturan Slimani, Soldado ve Frey beklentilerin çok uzağında kalırken, Fenerbahçeliler’in beklediği golcü sinyalleri verdi. Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, oynadığı iki maçta da kalitesini ortaya koydu.

Topuk Yaylası kampının son gününde oynanan 2-0’lık Bursaspor maçında duble yapan Kosovalı futbolcu, önceki akşam oynanan ve 1-1 biten Wolfsburg karşılaşmasında da takımının tek golünü ağlara gönderen isim oldu. İki maçı da boş geçmeyen Vedat, şimdiden taraftarları umutlandırdı.

Özellikle hücum bölgesinde hareketli olması, top takibi, iyi pozisyon alması, etkili vuruşları ve arkadaşlarıyla uyumu ile öne çıkan Muriç, henüz hazırlık dönemi olmasına rağmen çok formda göründü. Otoriteler, “Muriç bu çizgisini bozmazsa, Fenerbahçe bu sezon gol sıkıntısı çekmez” yorumlarını yaptı.

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