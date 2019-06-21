Muriç ile Skrtel’e ekstra zam
GEÇEN sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Başakşehir, kadrosundan gönderdiği isimlerin yerine takviye yapmak için hızlı hücuma geçti.
- Star Spor
Turuncu-Beyazlılar öncelikle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da gündeminde olan ancak mutlu sona ulaşamadıkları Muriç için fiyat artırımına gitti. Bu oyuncuya daha önce 2.5 milyon euro teklif eden Başakşehir’in 3.5 milyon euroluk yeni bir teklif sunduğu kaydedildi.
Başakşehir, Fener ile sözleşmesi sona eren Skrtel’e de son olarak 2 milyon euro teklif ederek cevap beklemeye başladı.
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