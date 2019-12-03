Muriç ve Kruse ikilisi iş başında
Fenerbahçe’nin sezon başında renklerine bağladığı Vedat Muriç ile Max Kruse uzun bir aradan sonra Göztepe maçının ikinci yarısında birlikte görev yaptı.
- Star Spor
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın tamamen iyileşen Kruse ile; 2 maç aradan sonra sakatlıktan dönen Muriç’i kupada riske etmeyip ligde Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada sahaya süreceği bildirildi.
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