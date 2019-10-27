‘Muriç, Zlatan–Lewa karışımı’
Son dönemde adı sık sık Avrupa’nın dev takımlarıyla anılan Vedat Muriç için bağlı olduğu menajerlik şirketi KA-Sportmanagement’dan Deniz Uysal çarpıcı açıklamalar yaptı.
- Star Spor
Uysal, “Muriç, Zlatan İbrahimovic ile Robert Lewandowski karışımı bir oyuncu diyebilirim. Ama iki oyuncunun aksine sol ayaklı, ve gerçekten çok güçlü bir sol ayağı var. Inter’den resmi bir teklif almadık, fakat İngiltere, Almanya, Katar, Arabistan ve İtalya’dan beni arayan kişiler olduğunu söyleyebilirim. Fener, onun için henüz bir bonservis ücreti belirlemedi” dedi.
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