Muriç’e 2 alternatif
Sarı-Kırmızılı ekip, Vedat Muriç için Ç.Rize’ye yaptığı 3 milyon euroluk teklifi 500 bin euro arttırdı. Galatasaray olumsuz cevap gelirse rotasını İngiliz yıldızlar Sturridge ve Welbeck’e çevirecek.
- Star Spor
GALATASARAY yeni sezona yönelik futbolcu arayışlarını sürdürürken, forvet hattı için gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilk olarak kiralık oyuncusu Kostas Mitroglou ile yola devam etmeme kararı alıp, Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç’i gündemine almıştı.
ASLAN CEVAP BEKLİYOR
Cim-Bom, 28 yaşındaki Kosovalı santrforun bonservisi için Karadeniz kulübüne önce 3 milyon euro teklif etti. Yönetim, Rize’den geri dönüş olmayınca yaptığı teklifi 500 bin euro arttırarak 3.5 milyon euroya çıktı. Galatasaray, bir taraftan Muriç için cevap beklerken, alternatif isimler konusunda da düğmeye basıp 2 İngiliz Sturridge ile Welbek’i listesine aldı.
TRAORE DE LİSTEDE
Sarı-Kırmızılılar, menajerler aracılığı ile Devler Ligi şampiyonu Liverpool’la sözlemesi biten 29 yaşındaki Sturridge ile Arsenal’in gönderme kararı aldığı 28 yaşındaki Welbek’in şartlarını sordu. Terim’in özellikle Sturridge konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Aslan, Vedat, Sturridge ve Welbeck’in yanı sıra “Beni aradılar” diyen Fildişi Sahilli Lacine Traore’yi de listesine aldı.
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