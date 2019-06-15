Muriç’e son teklif 3 milyon euro

Sarı-Kırmızılılar 5 milyon euro talep eden Karadeniz kulübünün yöneticilerine 3 milyon euroluk yeni bir öneride bulunurken ayrıca anlaşma sağladığı Enyimba Aba’da forma giyen 20 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor’u da kiralık olarak verebileceklerini bildirdi. Galatasaraylılar bu teklif sonrası, Rize’den cevap beklerden, Muriç ise transferle ilgili konuştu. Kosovalı oyuncu, “Bonservis bedelimin gerçekçi seviyeye inmesini bekliyorum. Zaten bonservis pazarlığı yapılıyorsa bu ayrılacağımın göstergesidir. Benim gönlüm Galatasaray’da” ifadesini kullandı.