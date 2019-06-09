26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Muriç’e yıllık 2 milyon euro

Fenerbahçe’nin bonservisi için Çaykur Rizespor’a 3.5 milyon euro teklif ettiği 25 yaşındaki Kosovalı forvete senelik 2 milyon euro önerdiği bildirildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE yönetimi, daha önce teklifte bulunduğu Vedat Muriç transferi için 3,5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu Çaykur Rizespor kulübüne iletirken, Kosovalı forvete vereceği yıllık ücreti de belirledi. Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda görmek istediği Muriç için 2 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray’ın da istediği Kosovalı golcünün bir hafta içinde son kararını vereceği kaydedildi. Fener, Muriç’in olmama ihtimaline karşı da başta Chelsea’den Tammy Abraham’ın yanı sıra Werder Bremen’den Max Kruse’yi de yedekte tutuyor.

Bakan Soylu: Koç´un özel uçaklarıyla saltanat sürüyorsun

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Tutuklandı

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Tutuklandı

Binali Yıldırım: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Binali Yıldırım: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Metrelerce sürüklendi! Ankara sel can aldı

Metrelerce sürüklendi! Ankara sel can aldı

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ülkeyi terk ediyorlar...

Ülkeyi terk ediyorlar...

İnşaatlardan toplayıp yaptı! Şimdi yurt dışından talep yağıyor

İnşaatlardan toplayıp yaptı! Şimdi yurt dışından talep yağıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA