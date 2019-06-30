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Muriç’in kader anı bugün

F.Bahçe Başkanı Koç ile Çaykur Rize Başkanı Kartal, yarınki zirvede Kosovalı oyuncu için masaya oturcak. Kanarya son olarak 2.5 milyon euro ile Barış ve Berke’yi teklif etmişti.

  • Star Spor
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KANARYA’NIN Galatasaray ile girdiği Vedat Muriç yarışında son hamleyi yarın yapması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile Kosovalı oyuncunun transferi konusundaki son görüşmeyi yapacak. Taraflar arasında daha önce yapılan pazarlıklarda Sarı-Lacivertli kulüp 2.5 milyon euronun yanı sıra Barış Alıca ve Berke Özer’i de takasta teklif etti. Kanarya bu teklifle Galatasaray’ın önüne geçerken, Rize cephesi de olumlu yaklaştı. Yarınki görüşmede son detaylar masaya yatırılacak ve ortak b ir noktada buluşulması halinde de transfer resmen açıklanacak. Çaykur Rizespor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Muriç, geride kalan sezonda Süper Lig’de 34 maçın tamamında forma giyerken takımına 17 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

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