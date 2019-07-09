Muriç'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe’nin Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’a ödeyeceği rakam ve takasta kullanılacak isimler belli oldu.
Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro ödeyecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak Rizespor'a gönderecek.
(TRT Spor)
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