Muriç'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro ödeyecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak Rizespor'a gönderecek.

(TRT Spor)