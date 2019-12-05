Muriç’ten Deniz’e ‘Başka kapıya’

Karşılaşmada bir gol atan Deniz Türüç, yaptığı konuşmada “Hoca nerede şans verirse orada oynamaya hazırım. O benim özelliğim. Kanatta, 10 numarada, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok. Forvet bile oynarım” dedi.

Bu sırada orada bulunan Muriç ise arkadaşına, “Başka kapıya diyorum” diye takıldı...