Murillo'dan sakatlık açıklaması: Herhangi bir kırık yok

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu. İlk yarıda Archie Brown ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından Amir Murillo bir süre yerde kalmış, saha içinde tedavisi yapılmıştı.

Tecrübeli oyuncu ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıya çıkamadı.

Panamalı oyuncu kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Murillo'nun yerine oyuna Gökhan Sazdağı girdi.

Amir Murillo maç sonu açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murillo, "Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda." ifadelerini kullandı.