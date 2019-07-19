Muriqi attı, Fenerbahçe kazandı
2019/20 sezonu öncesi hazırlık maçınad Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nden oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2 ve 50. dakikalarda Vedat Muriqi kaydetti.
Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçında 22 Temmuz'da Vfl Wolfsburg ile Avusturya'da karşılaşacak.
Sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 mağlup etmişti.
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