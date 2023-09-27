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Spor

Muriqi ve Mallorca'dan, Barcelona'ya çelme!

Barcelona, Mallorca ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mallorca'nın ilk golünü atan Vedat Muriqi, ikinci golde de asisti yapan isim oldu.

27 Eylül 2023 Çarşamba 01:11 - Güncelleme:
Muriqi ve Mallorca'dan, Barcelona'ya çelme!
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İspanya La Liga 7. hafta karşılaşmasında Barcelona, Mallorca deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Mallorca, 8. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona bu gole 41. dakikada Raphinha ile karşılık verdi. Ev sahibi ekip 45. dakikada Abdon Prats ile yeniden öne geçti. Prats'ın golünde asisti Muriqi yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mallorca 2-1 önde tamamladı.

Barcelona, 75. dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı. Katalan ekibinde golü atan isim Fermin Lopez Marin oldu. Bu golde asisti, ilk golü atan Raphinha yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Mallorca - Barcelona mücadelesi 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardındna Barcelona, ligde ikinci kez puan kaybı yaşadı. Xavi Hernandez'in ekibi puanını 17'ye çıkardı. Mallorca, 6 puana yükseldi.

Barcelona, gelecek hafta Sevilla ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mallorca, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

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