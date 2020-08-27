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Spor

Musa Çağıran yuvaya döndüğü için çok mutlu

Konyaspor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı Musa Çağıran, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada yuvaya tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:13
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İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Musa Çağıran, eski takımına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Musa, yaptığı açıklamada, "Öncelikle yuvaya tekrar döndüğüm için çok mutluyum. Konyaspor'la iki sene önce yolumuz kesişmişti. Farklı nedenlerden dolayı gelememiştim." ifadelerini kullandı.

Konyaspor formasıyla büyük başarılara imza atmak istediğini vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Şimdi buradayım ve bunun için çok mutluyum. Konyaspor formasını giyeceğim için çok gururluyum. Saha anlamında elimden gelenin her zaman fazlasını yapmaya gayret edeceğim. En iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunu da Konyaspor forması ve Konyaspor armasıyla yaşamak istiyorum. Bunun için çok çalışacağıma, çok emek harcayacağıma söz veriyorum."

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