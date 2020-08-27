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Spor

Musa Çağıran'dan Konyaspor'a 2 yıllık imza

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA27 Ağustos 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:43
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İttifak  Holding Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran (27) ile 2 yıllığına anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Musa Çağıran, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor’da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig’de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı.

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