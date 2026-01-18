İSTANBUL 4°C / 1°C
Musaba: Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz

Alanyaspor deplasmanında alınan kritik galibiyetin ardından konuşan Anthony Musaba, takım olarak gösterdikleri reaksiyonun çok değerli olduğunu vurgulayarak kazandıkları 3 puandan ve attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe'de bir golün sahibi Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.

Gösterdikleri reaksiyonun altının çizen Musaba, "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti." ifadelerini kullandı.

