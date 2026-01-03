İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Musaba, Fenerbahçe tarihinin 8. Hollandalı futbolcusu oldu
Spor

Musaba, Fenerbahçe tarihinin 8. Hollandalı futbolcusu oldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anthony Musaba, kulüp tarihinin 8. Hollandalı futbolcusu oldu.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Musaba, Fenerbahçe tarihinin 8. Hollandalı futbolcusu oldu
ABONE OL

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, ilk transferini Anthony Musaba ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin, serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Musaba, Hollanda'da Vitesse ve NEC Nijmegen altyapılarının ardından 2020 yazında Monaco'ya transfer oldu. Aynı dönem Belçika ekibi Cercle Brugge'e kiralanan Musaba, 1 yıl sonra Heerenveen'e kiralandı. Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra sırasıyla Metz ve NEC Nijmegen'de de görev alırken 2023-2024 sezonu öncesi Sheffield Wednesday takımına imza attı. Championship ekibinde 2 sezonda 80 karşılaşmaya çıkan Musaba, bu sezonun başında ise Türkiye'ye geldi. Samsunspor forması altında 15'i Süper Lig, 6'sı UEFA Konferans Ligi, 1'i de Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 22 maçta görev yapan 25 yaşında bu süreçte 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Musaba, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 8. Hollandalı futbolcusu oldu. Ocak 2023'te Fenerbahçe'ye gelen bir başka Hollandalı Jayden Oosterwolde, aktif olarak kadroda yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Hollandalı futbolcular şöyle:

"Pierre Van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Gregory van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.