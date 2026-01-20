İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2849
  • EURO
    50,6433
  • ALTIN
    6568.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Musaba'nın ardından bir satış daha! Yassine'nin yeni durağı Strasbourg
Spor

Musaba'nın ardından bir satış daha! Yassine'nin yeni durağı Strasbourg

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından sahibi olduğu USL Dunkerque'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine'i de 7 milyon euroya Strasbourg'a sattı. Başkan Yıldırım, 'Türk futbolu da doğru akılla büyüyecektir' dedi.

IHA20 Ocak 2026 Salı 10:11 - Güncelleme:
Musaba'nın ardından bir satış daha! Yassine'nin yeni durağı Strasbourg
ABONE OL

Amissos Sports Group çatısı altında Samsunspor ve USL Dunkerque'in sahibi olan Yüksel Yıldırım, Musaba'nın ardından bir satış daha gerçekleştirdi. Fransa Lig 2'de ilk 4 içerisinde yer alan USL Dunkerque'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yassine, Lig 1 ekiplerinden Strasbourg'a satıldı.

Başkan Yıldırım, satışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir transferden fazlası, küresel bir futbol vizyonu. Gessime Yassine'in Strasbourg'a transferi, doğru futbol aklı ve doğru bağlantılarla kurulan bir yapının sonucudur. Amissos Sports Group çatısı altında, Türkiye'den Avrupa'ya uzanan sürdürülebilir bir futbol ekosistemi inşa ediyorum. Bu vizyonun sahadaki karşılıklarından biri de Samsunspor'dur. Demba Ba ile kurduğumuz güçlü bağ, yalnızca bir transfer değil; uzun vadeli planlamanın ve uluslararası güvenin göstergesidir. Gessime Yassine, bu sürecin ardından U20 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerine çok önemli bir başarı daha eklemiştir. Türk futbolu da doğru akılla büyüyecektir. Bu daha bir başlangıç" diye konuştu.

AFRİKA KUPASI'NI KAZANAN SAMSUNSPOR FORVETİ NDİAYE'YE TEBRİK

Başkan Yıldırım ayrıca finalde Fas'ı yenerek Afrika Kupası şampiyonu olan Senegal'in forveti ve kendi takımının oyuncusu Cherif Ndiaye'yi de tebrik etti. Yıldırım, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'yi ve Senegal Milli Takımı'nı elde ettiği AFCON başarısından dolayı tebrik ediyorum. Samsunspor'da bu karakteri ve mentaliteyi sahaya yansıtan bir oyuncuyla çalışıyoruz. Amissos Sports Group vizyonu; yalnızca transfer yapmak değil, doğru karakterleri doğru projelerle buluşturmaktır. Büyük hedefler, büyük karakterlerle inşa edilir. Samsunspor ile birlikte nice başarılara Cherif" diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor, oyuncu satışlarının yanı sıra büyük takımların da peşinden koştuğu Troyes forması giyen Fildişili kanat forvet Kouadou Jaurs Assoumou ile anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.