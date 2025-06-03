İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1347
  • EURO
    44,5777
  • ALTIN
    4217.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Musetti, Fransa Açık'ta yarı finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Lorenzo Musetti, ABD'li rakibi Frances Tiafoe'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA3 Haziran 2025 Salı 20:50 - Güncelleme:
Musetti, Fransa Açık'ta yarı finalde
ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan raket Lorenzo Musetti, ABD'li tenisçi Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 7 numaralı seribaşı Musetti ile dünya 12 numarası Tiafoe karşılaştı.

Musetti, 2 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2 biten setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

23 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Tommy Paul-Carlos Alcaraz müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

  • Lorenzo Musetti
  • Fransa Açık
  • yarı finale

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.