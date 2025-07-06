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Spor

Musiala'dan Bayern Münih'e kötü haber

Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynadığı maçta sakatlanan Jamal Musiala'nın sahalardan 4 ay uzak kalacağı açıklandı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Musiala'dan Bayern Münih'e kötü haber
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Jamal Musiala, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi." ifadesini kullanmıştı.

  • Jamal Musiala
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