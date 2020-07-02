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Spor

Muslera alçılı ayağıyla antrenmana çıktı

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Fernando Muslera sürprizi yaşandı. Yaklaşık 20 gün önce oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat olan Uruguaylı kaleci, alçılı ayağıyla çalışmalara katıldı.

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:30
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Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Sonrasında ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Japon futbolcu, veda konuşması esnasında duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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