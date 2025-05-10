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Spor

Muslera: Bunun parçası olmak gururdur

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
Muslera: Bunun parçası olmak gururdur
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Uruguaylı oyuncu, "Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık." dedi.

"BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Galatasaray'daki kariyeri hakkında konuşan Muslera, "İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım.

3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

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