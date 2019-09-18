Muslera: 'Deplasmanda 1 puan iyidir'
Galatasaray'ın Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan Fernando Muslera, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan Fernando Muslera, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Muslera'nın yaptığı açıklamalar:
Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir. Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz.
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