Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktı. Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Uruguaylı file bekçisi, duygusal anlar yaşadı.

Deneyimli eldiven, kutlamalar sırasında kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

ICARDI: BİR YIL DAHA

Mauro Icardi, "Bir yıl daha" ifadelerini kullandı. Fernando Muslera daha sonra, "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar bu anlarda, "Sen bizim her şeyimiz" tezahüratı yaptı.

Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı.

Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı.