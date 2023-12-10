Muslera hakeme isyan etti: Fenerbahçe'ye veremiyorsunuz

Adana Demir maçındaki penaltı pozisyonu sonrası sarı kart gören ve Sivas deplasmanı öncesi cezalı duruma düşen Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın, hakem Abdülkadir Bitigen'e söylediği sözler ortaya çıktı.

VAR'DA İZLEDİ, PENALTIYI VERDİ

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçın ilk devrenin uzatma anlarında Nelsson'un ceza sahası içinde eline çarpan top sonrasında VAR devreye girdi. Hakem Abdülkadir Bitigen pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Adana Demir lehine çıkan penaltı kararı sonrasında Galatasaray cephesinin tepkisi vardı.

İTİRAZDAN DOLAYI

Saha içinde de kaptan Fernando Muslera, Bitigen'e penaltı kararı nedeniyle itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi de Uruguaylı eldivene sarı kart gösterdi. Maça kart sınırında çıkan tecrübeli eldiven gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü. Böylece 37 yaşındaki file bekçisi gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında görev yapamayacak.

'FENERBAHÇE'YE BUNUN DAHA NETİNİ VEREMİYORSUNUZ'

Fernando Muslera, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e "Fenerbahçe'ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Bitigen'in de bu sözler üzerine Muslera'ya sarı kart gösterdiği belirlendi. Bu kartla beraber cezalı duruma düşen Uruguaylı file bekçisi, haftaya Süper Lig'de oynanacak zorlu Sivasspor deplasmanında görev yapamayacak. Muslera'nın yokluğunda eldivenleri yedek kaleci Günay Güvenç giyecek.