Muslera için sürpriz iddia!

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera için sürpriz bir iddia geldi.

Sabah'ın haberine göre, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'la anlaşamaması durumunda gelecek sezon Muslera'ya 2 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edecek.

Ülkesi Uruguay'a da geri dönebileceği iddiaları olan 37 yaşındaki kalecinin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılı takımda 6 şampiyonluk yaşadı.