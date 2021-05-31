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Spor

Muslera isyan etti! ''Oynamak istemiyorum''

Galatasaray ve Uruguay Milli Takımı'nın kalecisi Muslera, sağlık ve güvenlik sorunları nedeniyle bu yaz düzenlenecek olan Copa America'da yer almak istemediğini açıkladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:25
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın hazırlık kampında konuştu ve Copa America'da oynamak istemediğini söyledi.

Kolombiya'daki siyasi olaylar ve Arjantin'de pandeminin kötüye gitmesi nedeniyle iki ülkede de yapılamayacağı belirtilen turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

Henüz hangi ülkede düzenleneceği netleşmeyen Copa America'nın 13 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde oynanması planlanıyor.

34 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera sakatlıktan kurtulduktan sonra bu sezon 23 resmi maça çıktı ve kalesinde 23 gol gördü.

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