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Spor

Muslera karar için Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takım ile görüşmeden geleceği için karar vermeyecek.

5 Şubat 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Muslera karar için Galatasaray'ı bekliyor
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Galatasaray forması altında kazanılan birçok kupada pay sahibi olan Fernando Muslera, şampiyonluk modunu açtı.

Sarı-Kırmızılı ekibin kazandığı başarılarda kritik anlarda sahneye çıkan Uruguaylı eldiven, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında da birbirinden kritik kurtarışlara imza attı. Sarı-kırmızılılar ile bir yıllık kontratı kalan 37 yaşındaki file bekçisinin, geleceği de merak konusuydu.

YÖNETİMLE GÖRÜŞMEDEN KARAR ALMAYACAK

Tecrübeli eldivenin, yurt dışından birçok teklif aldığı ortaya çıkarken, Galatasaray ile görüşmeden herhangi bir karar almayacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde yönetimin, 1+1 yıllık teklif yapmaya hazırlandığı Muslera, Galatasaray'ı beklemeye devam ediyor.

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