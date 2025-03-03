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Spor

Muslera, Kasımpaşa karşısında kalesinde devleşti

Galatasaray'da Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçında da etkili bir performans sergiledi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Muslera, Kasımpaşa karşısında kalesinde devleşti
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Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3'lük eşitlikle bitmişti.

Son dönemde gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefinde olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçında da etkili bir performans sergiledi.

38 yaşındaki file bekçisi, özellikle ilk yediği gole kadar kalesine gelen 5 şutta rakibe geçit vermedi. Uruguaylı eldiven 3 gol yemesine rağmen ciddi bir hata yapmadı.

ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Uruguaylı eldiven, gösterdiği performans ile eski günlerini hatırlattı.

ASİST YAPTI

Deneyimli kaleci, Victor Osimhen'in 3. golünde ise uzun pası ile asist yapan isim oldu.

İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'da 7.8'le 2 gol atan Osimhen'den sonra sahanın en iyisi olarak dikkat çeken Muslera'nın Kasımpaşa maçı istatistikleri:

Dakika 90'

Kurtarış 5

Engellenen Gol 0.16

Kale Terkedişi (Başarılı) 1 (1)

Havadan Top Alma 1

Kurtarış (Ceza Sahası İçinden Atılan Şut) 4

Topla Buluşma 40

Uzun top (İsabetli) 19 (10)

Zeminde İkili Mücadele (Kazanılan) 2 (1)

Hava Topu Mücadelesi (Kazanılan) 1 (1)

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