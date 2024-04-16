Muslera, kendi rekorunu egale etti

Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu tekrarladı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru kırmıştı. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 30 müsabakanın 16'sında rakiplerine gol izni vermedi.

Muslera, kalan 6 haftada bir maçta daha gol yemezse kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.