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Spor

Muslera, kendi rekorunu egale etti

Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, kendisine ait olan bir sezonda en çok maçta kalesini gole kapama rekorunu egale etti. Uruguaylı kaleci kalan 6 maçta gol yemediği takdirde rekorunu geliştirmiş olacak.

16 Nisan 2024 Salı 00:58 - Güncelleme:
Muslera, kendi rekorunu egale etti
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Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu tekrarladı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru kırmıştı. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 30 müsabakanın 16'sında rakiplerine gol izni vermedi.

Muslera, kalan 6 haftada bir maçta daha gol yemezse kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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