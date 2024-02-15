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Spor

Muslera: Maç maç gitmemiz gerekiyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla Sparta Prag galibiyetinin mimarlarından olan Fernando Muslera karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli kaleci, 'Kazanmak iyi oldu. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da hayalimiz var. Şimdi Prag'daki maça dikkat etmeliyiz' sözlerini sarf etti.

15 Şubat 2024 Perşembe 23:08 - Güncelleme:
Muslera: Maç maç gitmemiz gerekiyor
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Galatasaray'da Fernando Muslera, Sparta Prag karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Muslera, "Son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktı. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmak iyi oldu. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da hayalimiz var. Şimdi Prag'daki maça dikkat etmeliyiz" dedi.

Deneyimli eldiven, "Maçta çok fazla şey oluyor. Hakem İspanyolca konuşuyordu, onunla konuşmaya çalıştım. Başka bir şey hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Muslera son olarak, "Galatasaray taraftarı her zaman arkamızda. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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