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Spor

Muslera: Manchester maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız var

Galatasaray'da Fernando Muslera, Bayern Münih karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuştu. Uruguaylı file bekçisi bu maçı artık geride bırakmaları gerektiğine değinirken, Manchester United ile oynanacak grubun bir sonraki karşılaşmasında taraftarın desteğine fazlasıyla ihtiyacı olduklarını belirtti.

9 Kasım 2023 Perşembe 02:36 - Güncelleme:
Muslera: Manchester maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız var
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın ardından konuşltu.

Fernando Muslera, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurdu ama önümüze bakma zamanı." dedi.

Uruguaylı eldiven ayrıca, "Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi." sözlerini sarf etti.

Muslera son olarak, "Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

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