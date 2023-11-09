Muslera: Manchester maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız var

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın ardından konuşltu.

Fernando Muslera, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurdu ama önümüze bakma zamanı." dedi.

Uruguaylı eldiven ayrıca, "Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi." sözlerini sarf etti.

Muslera son olarak, "Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.