Muslera: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında 8 kurtarış yapmasının yanı sıra bu sezon ligde 17 maç kalesini gole kapattı ve kendi rekorunu kurdu. Uruguaylı file bekçisi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Muslera Fernando Muslera "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa." dedi.

Rekorlar hakkında konuşan Muslera "Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum." ifadelerini kullandı.

Muslera ayrıca "Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı." açıklamasını yaptı.