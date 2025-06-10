Galatasaray'da kaleye yapılacak takviye için girişimler devam ediyor. Transfer komitesi, gelen rapor doğrultusunda yabancı kaleciler üzerinde duruyor.

MARC ANDRE TER STEGEN

Farklı isimler gündeme gelirken, adı geçen son isim Marc Andre Ter Stegen oldu. 2014'ten bu yana Barcelona kalesini koruyan Alman kaleci, geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığını atlatmayı başardı.

Son olarak Fransa karşısında ülkesinin kalesinde olan 33 yaşındaki file bekçisi ile Barcelona'nın yollarını ayırması bekleniyor. Galatasaray'ın da tecrübeli eldivene ilgisi olduğu gelen haberler arasında.

MARCİN BULKA

Kaleci transferinde listede yer alan diğer aday Marcin Bulka oldu. Nice'de forma giyen Polonyalı kaleci için Fransız ekibinin en az 15 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

ANDRİY LUNİN

Real Madrid'in ikinci kalecisi Andriy Lunin de sarı kırmızılıların gündeminde...

DOMİNİK KOTARSKİ

PAOK forması giyen Dominik Kotarski'nin ismi de Yunan basınında Galatasaray ile anılıyor.

UĞURCAN ÇAKIR

Sarı kırmızılılarda rotanın yerli kaleciye çevrilmesi durumunda düşünülen ilk isim Uğurcan Çakır.. Ancak bordo mavili yönetimin milli kaleciyi Türkiye'de başka bir kulübe satmak istemediği ifade edildi.

29 yaşındaki kaleci, yurt dışından istediği teklifleri alamazsa ve Trabzon'dan ayrılmak isterse Karadeniz ekibinin kapısı çalınabilir.