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Spor

Muslera sonrası için yeni aday! Galatasaray hedefini belirledi

Sezon sonunda Muslera ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray yeni kaleci arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin FCSB'nin 24 yaşındaki Romanyalı kalecisi Stefan Tarnovanu'yu listesine eklediği öne sürüldü.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 18:35 - Güncelleme:
Muslera sonrası için yeni aday! Galatasaray hedefini belirledi
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Gelecek sezon için yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin FCSB'nin 24 yaşındaki Romanyalı kalecisi Stefan Tarnovanu'yu listesine eklediği öne sürüldü.

Rumen spor gazetesi Gsp RO'nun haberine göre Galatasaray ve Napoli Stefan Tarnovanu'yu izlemek için UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak FCSB-Lyon maçı için Bükreş'e gözlemci gönderecek.

"MAÇ GÜNÜ BURADA OLACAKLAR"

RO, FCSB'ye yakın bir kaynağın kendilerine, "Napoli ve Galatasaray, Stefan Tarnovanu'yu izlemesi için Romanya'ya dört kişi gönderdi. Maç günü burada olacaklar. Stadın ikinci katında bulunan bir locada koltukları var. Özel konuklar olarak havaalanından alınacaklar ve doğrudan maça gelecekler" dediğini iddia etti.

Haberde, Galatatasaray ve Napoli'nin dışında Udinese'nin de ilgilendiği Rumen kalecinin 10 milyon euroya serbest kalma maddesinin olduğu da belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

FCSB kalecisi bu sezon tüm müsabakalarda 47 maçta 19 kez kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

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