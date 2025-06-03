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Spor

Muslera sonrası plan Uğurcan Çakır! Trabzonspor'dan izin çıkmadı

Muslera'nın yerini yetenekli bir kaleci ile doldurmak isteyen Galatasaray milli eldiven Uğurcan Çakır'a sıcak bakıyor. Ancak Karadeniz temsilcisi Uğurcan'ın yurt içinde herhangi bir takıma transferine izin vermiyor. İşte detaylar...

AKŞAM3 Haziran 2025 Salı 08:58 - Güncelleme:
Muslera sonrası plan Uğurcan Çakır! Trabzonspor'dan izin çıkmadı
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Muslera'ya veda eden G.Saray, kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin aklında öncelikle Uğurcan Çakır var. "Olursa çok iyi bir tercih. Yabancı konusunda elimiz rahatlar" düşüncesi hakim. Uğurcan bu konuda sessiz. Trabzonspor'un çıkarlarının korunduğu ve 'Evet' diyeceği bir tercihe 'Hayır' demeyeceği konuşuluyor. Bordo-Mavililer ise oyuncuya öncelikle yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek niyetinde... G.Saray cephesi, "Bu işi rakip camiayı incitmeyecek" bir yöntemle çözmek peşinde. Sarı-Kırmızılılar, "Uğurcan iyi kaleci. G.Saray'a gelmek ister ve kulübü de uygun görürse her türlü fedakarlığı yaparız" düşüncesinde... Ligue 1 ekibi Monaco da yıldız file bekçisini istiyor. Ancak Fransız takımının önerdiği rakamın 6 milyon euro civarında olması Bordo-Mavililer'in beklentilerinin çok uzağında. Uğurcan'ı isteyen Burnley'in önerdiği rakam da beklentilerin altında. Trabzonspor kulübüne şu an resmi bir teklif yok. Menajerler arasındaki görüşmeler ise uzlaşmadan uzak. Başkan Ertuğrul Doğan da konu her açıldığında, "Yurt içine satılması mümkün değil" kararlılığında.

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